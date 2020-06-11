台中樂居金獎原定6月8日報名截止，因報名踴躍，考量許多社區因應新冠肺炎，年度區分所有權人會議時間延後，加上今年度適逢台中市優良公寓大廈評選活動屆滿10周年，為讓更多社區共同參與，活動延長報名期間至6月19日止，呼籲民眾把握機會。

台中市政府住宅發展工程處指出，為鼓勵青壯組及風華組社區永續經營，並配合參選類組級距調整，在總獎金不變前提下，今年度進行各參賽類組獎金微幅調配。其中，風華永樂組第1名社區將可獲得獎金10萬元，青壯組第1名獎金也提高到8萬元，創下10年來獎金最高紀錄。

住宅發展工程處表示，各參賽類組前3名社區，在台中市公寓大廈共用部分及約定共用部分維護修繕補助中，能再增加分數，同時獲得榮耀與實質效益。

住宅處指出，「台中樂居金獎」優質住宅品牌首度於108年推出，搭配賽制改革與金獎傳承獎盃問世，從活動內容到對外宣傳方式，大幅翻新並形塑台中專有的樂居品牌形象，推展台中樂居文化。

(中時 )