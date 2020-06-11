疫情趨緩，可樂旅遊觀察發現5-6月份官網點閱及搜尋率提高3倍以上，GOOGLE關鍵字發現近期搜尋熱門景區，如：澎湖、墾丁、阿里山、花東地區，每周搜尋量也攀升高達156%以上，不少學者、專家預估端午連假、暑假將出現一波「報復性旅遊」。

為迎接暑假的到來，可樂旅遊祭出4大主題「嗨」玩法，包含健行森呼吸、友善毛經濟、醉夏趴啤酒季、翱翔熱氣球，以滿足旅客們各種盛夏旅行。此外，配合政府「安心旅遊」政策，攜手飯店、景區以及遊覽車、租車公司合作，推動六人成行、到府接送服務，讓旅行也能安心防疫。各主題系列遊程包括：

1.健行森呼吸：28支山脈行程．初中高階挑戰極限響應交通部觀光局推廣脊梁山脈旅遊年，可樂旅遊彙整全台28支山脈行程，以坡度陡緩、路程遠近、步道好走與否等標準，區分為初、中、高階等級，讓民眾可依自身體力、年紀來挑選合適行程。今年也特別將可樂獲獎行程「花蓮瓦拉米步道」及「嘉義秘境阿葉溪」，融入地方特色與人文風情，使行程內容更顯豐富多元，讓國人除了走入山林感受芬多精洗禮，更深度體驗文化之美。

2.友善毛經濟：一卡皮箱輕鬆入住高齡化、少子化的社會現象，將毛孩當孩子養的比例越趨增多，更有專家預測今年將出現毛孩與小孩的黃金交叉期，遂而「毛經濟」更不容小覷。可樂旅遊精選全台22間合格寵物旅館，館內備有「寵物床位」、「專屬鮮食」，以及「獨立戶外空間」，讓狗爸．貓媽們可一卡皮箱入住，輕鬆快樂出遊。即日起凡在可樂官網訂購全台寵物友善飯店，每房即贈送寵物公園《滿千折百抵用券》一張，數量有限送完為止。

3.醉夏趴啤酒季：清涼啤酒好滿足．早鳥享優惠想要體驗「類出國」樂趣，當然就是要玩離島啦！可樂旅遊首次攜手澎湖、小琉球、綠島、蘭嶼等景區、餐廳或飯店旅館共同合作，推廣「醉夏趴．離島啤酒季」活動，行程除了享受離島的陽光、沙灘熱情外，還有地方特色文化巡禮、海上活動等項目，此外行程最高潮莫過於清涼啤酒，讓你喝得滿足，感受台灣離島的類出國享受。現在報名訂購小琉球專案，2天1夜最低享$3300起/人，其他離島6月底前報名還有早鳥優惠。

4.翱翔熱氣球：搖滾區欣賞．部落食尚新體驗誰說看熱氣球只能去土耳其，台東熱氣球嘉年華即將7/11~8/30熱情展開，可樂旅遊特別精選6支嘉年華套裝行程，旅客除可近距離欣賞熱氣球，也可自費參加『熱氣球繫留體驗』，行程還結合台東縣政府推廣的「部落食尚」體驗項目，運用台東在地原生食材，透過原民部落的飲食文化，讓花東行程更與眾不同。

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