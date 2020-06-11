如同事前外界的預測，擁有今年大聯盟選秀狀元籤的老虎隊，第一順位選擇亞利桑那州大學的一壘強打托克森（Spencer Torkelson），同時也宣布預計讓他轉守三壘，這也是近22年來，再度有一壘手成為選秀狀元。

儘管托克森從來沒有在大學比賽時擔任過三壘手，不過外界認為他傑出的運動能力能勝任這個位置，而老虎總管艾維拉(Al Avila)說，「我們知道他是一壘手，不過球探強烈認為他有能力守三壘，這也是我們的目標，未來會以三壘手培養。」

而托克森則相當興奮，也表示他轉守三壘完全沒問題，「我一點也不吃驚，我以棒球員為榮，棒球員不會只堅守在一個位置上。我在小時候什麼位置都打過，我就是要拿勝利並做好我的本分，如果要我守三壘，那我也會盡全力完成。」

撇開守備不談，托克森最令人印象深刻的是他的強打實力，他在2018年以大學新生之姿敲出25轟，打破學長也是美職全壘打王的邦茲(Barry Bonds)當年在校紀錄，大二也敲出了23轟，今年在新冠肺炎而中止所有全國比賽之前，他在17場比賽敲出6轟，打擊率高達3成40。

一壘手成為選秀狀元相當少見，上一個是2000年馬林魚選進的A.岡薩雷茲（Adrian Gonzalez），他在15年生涯入選5次明星隊，敲出317轟。歷史上僅有另一位一壘手狀元，是洋基在1967年選進的布隆柏格（Ron Blomberg），他另一個寫下歷史的身分，是大聯盟史上首位指定打擊球員。這兩名一壘手都是高中生左打，托克森是史上首位右打一壘手狀元，也是首位大學生一壘手狀元。

(中時 )