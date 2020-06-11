苑港彩虹景觀橋是海線著名地標，卻因鹽害侵蝕失去風華，苗栗縣府獲漁業署補助辦理改善工程，讓彩虹橋再亮起來。（巫靜婷攝）

不讓苑港彩虹橋失明，苗栗縣府獲漁業署補助辦理彩虹橋及周邊環境改善工程，11日舉行開工典禮。（巫靜婷攝）

苗栗縣苑港漁港彩虹景觀橋為海線重要地標之一，因臨海易受鹽害侵蝕，橋體鏽蝕嚴重、燈具損壞等，彩虹橋風華不再，經縣府及立委陳超明積極爭取，今年初獲漁業署核定補助1114萬元，加上縣府配合款600萬元，辦理橋體及周邊環境改善工程，11日舉行開工典禮，預計11月中旬完工。

彩虹景觀橋改建於2012年，縣府陸續於2013年興設景觀照明設施，晚間LED燈照映在海面上打造絢爛夜景，吸引不少遊客及攝影玩家朝聖，但由於彩虹橋臨海容易受鹽害侵蝕，目前橋體鏽蝕嚴重，加上夜間景觀照明設備年久失修，彩虹橋「失明」已久，讓民眾大嘆可惜，期盼政府盡速修復。

農業處漁業科去年提報全國水環境改善計畫第4批次未果，經縣府團隊及立委陳超明爭取，今年1月終於獲漁業署核定「2020年苑港漁港彩虹景觀橋照明及周邊環境改善工程」補助，加上縣府配合款，總經費為1714萬元，改善工程經流標1次，5月6日順利發包。

縣長徐耀昌表示，彩虹橋鏽蝕斑駁破壞氣氛，「民眾約會都不會想要來」，感謝漁業署補助修繕，工程內容包含景觀橋體（塔）整修、燈具及鋼索更換、欄杆整修、漁具倉庫捲門更新等，工期為120個工作天。

立委陳超明、漁業署專委胡其湘、苑裡鎮長劉秋東、通苑區漁會理事長曾世宏、常務監事陳廣雄、總幹事楊資暖、縣議員徐永煌、張顧礫、陳品安、鄭宗國等人出席開工典禮，期盼完工後改善漁港整體環境，展現不同風華面貌，吸引更多遊客帶來觀光經濟效益。

(中時 )