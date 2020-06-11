今(11)日上午中部以北和東北部雲量偏多，有局部零星短暫陣雨，不過雲量會逐漸減少，今天中午高溫31至33度，明(12)日起到周末受南方熱帶擾動低壓的外圍雲系影響，東半部將轉為有雨。

天氣風險公司預報員賴忠瑋表示，今天台灣仍然受到太平洋高壓邊緣、偏南風及鋒面前緣雲系的影響，其中偏南風持續增強，太平洋高壓邊緣逐漸西伸接近台灣，清晨位於中部以北和東北部的鋒面前緣雲系則在今天上午會逐漸離開。

賴忠瑋指出，目前熱帶擾動低壓中心位置在菲律賓呂宋島的南南東方，預計今天會逐漸北上影響到整個呂宋島，周五低壓中心會逐漸出海進入南海北部，周六(13)則持續往西北方向移動，朝香港及珠江口前進，周日登陸中國大陸的廣東，並逐漸減弱。

明日起到周末在南方熱帶擾動低壓的外圍雲系影響之下，東部和東南部會轉為有雨天氣，西半部和東北部也要留意比較容易有午後熱對流發展。

周五熱帶低壓擾動的外圍雲系就會逐漸北上到台灣附近，並伴隨東南風及偏南風，迎風面的台灣東部及東南部將逐漸有零星短暫陣雨，周六陣雨會更加明顯，周日(14)降雨趨緩，不過西半部山區要留意容易有午後雷陣雨。

(中時 )