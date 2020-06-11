潘孟安及林右昌上船推觀光遊程。（吳康瑋攝）

潘孟安及林右昌上船推觀光遊程。（吳康瑋攝）

潘孟安及林右昌針對推出的多款遊程進行討論。（吳康瑋攝）

屏東縣長潘孟安攜手基隆市長林右昌推出多款遊程。（吳康瑋攝）

潘孟安及林右昌在基隆碧砂漁港力推觀光遊程。（吳康瑋攝）

隨著國內疫情趨緩，國境之北「基隆」市長林右昌與國境之南「屏東」縣長潘孟安，於11日在基隆碧砂漁港合體，共同推廣在地特色農產品、伴手禮，更串連南北兩地觀光資源，，推出多款好康及遊程給民眾選擇，並促進在地觀光經濟發展。

林右昌說，在防疫新生活開始的同時，市府為加碼促銷基隆市及屏東的觀光跟旅遊，推出三大好康加碼支持、推動振興券的使用，其中包括住宿優惠及贈送博物館門票等優惠，歡迎民眾在振興經濟的期間，來到基隆感受在地的熱情。

林右昌表示，隨著這幾年倉儲的進步，帶領基隆成為國際遊輪的母港，除了帶來許多遊客，更帶來大片商機，而基隆位於台灣頭，與台灣南的屏東有許多景點擁有巧妙的相似之處，例如屏東有海生館、基隆有海科館、屏東夜市是觀光客的最愛、基隆廟口夜市更是遊客首選，希望到基隆觀光的遊客能住一晚進行「深度旅遊」，體驗基隆「好玩、好吃、好看」，他強調，有了總統蔡英文及國境之南的縣長潘孟安大力推薦，希望民眾可以放心來遊玩。

潘孟安指出，自己北上的首站，就來到台灣頭的基隆，在防疫新生活期間推動基隆、屏東雙城遊，除了基隆推出優惠，屏東推出的「鐵定安心」、「鐵定好玩」、「鐵定好玩」三鐵遊程中，更包括了75條路線，不同路線有不同面貌，歡迎林右昌帶領基隆鄉親來屏東快樂逍遙遊，同時在7月18日全中運將在屏東舉辦，希望大家到屏東為選手加油打氣。

(中時 )