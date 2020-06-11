民眾黨立委賴香伶、張其祿今日召開記者會表示，下任監察委員依照規定，8月1日就要上任。但如今執政黨連監委提名人名單都還沒送到立院，民進黨如此決策，要立院如何嚴審人事案？難道真如外界所說「一黨獨大」？

賴香伶指出，目前傳出臨時會將於6月下旬召開，但事實上，直至目前為止，立院各黨團尚未做過討論，都僅止於外傳。據了解，執政黨打算在臨時會處理NCC、考試院、監察院等人事同意案，以及《農田水利法》、《國民參審法》等法案。

賴香伶表示，照理臨時會應該就緊急性、必要性的主議題做討論。但近來民進黨對媒體放話，將在臨時會處理「前瞻計畫」、《陪審制》修法，這是應該用臨時會來討論的嗎？

賴香伶說，目前立院已收到NCC委員、考試委員等提名人名單。但直至今日止，最急迫的監委名單仍未看到。「為何一直延宕，有什麼不可告人的秘密？」

賴香伶表示，到時候若在野黨對提名人有意見，是不是執政黨又要用急迫性為由，對媒體放話批評在野黨？難道在野黨只能照單全收都不用審查？

(中時 )