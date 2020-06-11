香港教育局長楊潤雄去信全港中小學校長，要求學校向學生解釋國安法不影響港人權利及自由，以及禁止師生參與反對港區國安法的罷工罷課。楊潤雄今早出席商台節目時被問及事件，他指學校不應出現政治宣傳活動，又明言《願榮光歸香港》為政治宣傳歌曲，不能在校內出現，至於願曲《孤星淚》則要視乎情況；若唱另一曲目《熱愛基本法》則並非政治行為，屬法治教育。

香港01報導，楊潤雄表示，目前為準備復課的艱難時期，卻有團體呼籲罷課，因而去信全港中小學校長解釋背後的大原則和立場。他指，《願榮光歸香港》是政治宣傳歌曲，不能在校內出現，至於《願榮光歸香港》的原曲調、舞台劇歌曲《孤星淚》則視乎當時環境和目的，以及會否干擾校園運作。「學校不應該有政治宣傳活動，不適合就是不適合。」

楊潤雄說，其他政治話題包括支持國安法的活動，亦不適合在校內出現，希望學生能專心學習，而在國安法成為法律一部分後，將會製作教材讓學生理解，因學生遵守現行法例為應有的態度。他又指，在校內唱《熱愛基本法》並非政治行為，呼籲學生學習守法屬法治教育。

他續稱，相信學校會自行判斷什麼情況屬政治宣傳活動，不可能解釋每一個細節。在訂立國安法後，除了把法律內容融入到教材外，亦會透過現行制度培訓教師。他又斥責教師罷工的行為，將置學生的利益不顧。

節目主持人提到有校長認為公事繁忙，希望局方不要再向學校發信。楊回應，經驗豐富的校長可能不需要該信件，但部分校長希望有更清晰的指引。他又重申，局方立場從沒改變，一直以來反對在校內罷工罷課，但不擔心信件會刺激到學生的反應，認為每人對信件有不同的理解和感覺。

(中時 )