中華電信今日宣布與韓國電信業者LG U＋戰略合作，將結合雙方5G技術與數位影音內容資源，中華電信擁有4G／5G最大頻寬與5G超高技術，結合LG U＋集團資源的VR與多視角演唱會內容，將以5G超快網速，打造高品質的影音娛樂體驗！

中華電信行動通信分公司陳明仕總經理表示：「中華電信看好年輕族群在娛樂市場的需求，強力部署5G創新應用。LG U＋長期深耕5G創新娛樂產業，此次合作將促進台灣5G娛樂產業接軌全球，拓展VR應用與多視角演唱會的市場。透過中華電信5G超快網速，享受身歷其境的VR 4K影視服務與多視角近距離觀看演唱會體驗，真正為消費者打造嶄新的視聽娛樂饗宴，迎接5G時代的到來！」

LG U＋ Ha Hyun Hwoi CEO兼副董事長指出：「很榮幸與台灣電信領導品牌中華電信合作，提供LG U＋的VR 4K與多視角演唱會內容。中華電信5G服務推出後，預計更多客戶透過中華電信優質的行動網路品質，享受更豐富、多元的LG U＋ 5G娛樂內容。LG U＋在韓國已掀起VR與多視角娛樂熱潮，預計也將席捲台灣，共同感受韓流魅力！」

中華電信與韓國LG U＋本次推出的5G娛樂內容，包含VR 4K影視、多視角演唱會音樂電視節目，以知名年輕韓團藝人歌唱表演為主，為追逐韓流明星粉絲必看的音樂電視節目。4K品質讓畫面更清晰、更生動！此外，多視角演唱會音樂節目讓中華電信5G客戶可同時觀看多個偶像特寫鏡頭，收看最新韓國最夯娛樂團體，滿足想近距離接觸偶像的夢想，爽度破表。

(中時 )