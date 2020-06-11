由於美國Fed（聯準會）維持短期聯邦基金利率逼近零水準，且預期至少維持至2022年，使包括新台幣在內的亞洲地區主要貨幣兌美元匯價，持續強勢升值，其中又以泰國銖、新台幣表現最強勢。

新台幣兌美元匯率昨收29.716元，創近2年來的最高水準，今早甫開市，雖暫報29.72元，小挫0.4分，但這也是周四早盤的最低點，之後新台幣即一路向上挺升，盤中最高匯價一度來到29.55元，大幅升值1.66角，持續改寫2年多以來新高，迄上午10：16的匯率，仍暫報29.562元，還是大升1.54角，顯示國際熱錢持續看好台灣股匯兩市。

台股方面，受惠美股高科技為主流那斯達克與費城半導體兩市場，短多欲小不易，無畏道瓊工業指數已連續兩個交易大幅拉回，使盤面上包括台積電、廣達、仁寶、和碩、聯發科、友達及群創等電子股，仍領軍大盤震盪趨堅。

加上富邦金與元大金兩金融股穩盤，使加權股價指數迄上午10：33仍維持榮面，目前暫報小漲9點，為11730點，漲幅0.08%，成交1030億元。

亞幣方面，泰國銖兌美元匯價，近期從一度失守33元大關，到今盤中匯價30。89元，短期已大幅升值逾2泰銖。另外，印尼盾兌美元匯率，也從月前的16500元附近，大幅挺進至現下的13860元；而印度盧比，係從前波77元升至目前約75元左右。

韓圜方面，則是從前波1272元升至今盤中的1189元，雖升破1200韓圜關卡，仍屬相對弱勢，而新台幣與韓圜的匯價，仍達1比40以上，對我與南韓大企業，在爭取海外訂單上，相對處不利地位，有關單位不宜輕忽。

近期亞幣兌美元匯價處相對弱勢者，當屬人民幣與港幣，由於新冠疫情仍在全球蔓延，使中美關係緊張升溫局面，仍備受市場關注，或也係人民幣與港幣相對弱勢主因。

(工商 )