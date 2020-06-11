艾美特-KY去年EPS為2.05元，今(11)日股東會除承認去年財報及營業報告書外，也通過每股配發現金股利0.8元、股票股利0.2元，合計每股配發1元現金股利及股票股利。艾美特4、5月扭轉第一季虧損，上半年可望轉虧為盈，下半年力拚損平，全年小幅獲利。

艾美特董事長史瑞斌農曆年後，返回大陸工廠之後，就未返台，今年股東會委請艾美特前董事長目前擔任董事的鄭立平擔任主席，今日股東會通過每股配發0.8元現金股利、0.2元股票股利，合計每股配發1元現金股利及股票股利。艾美特舊廠開發可拿到搬遷補償金人民幣2億元，但扣掉搬遷費用，實際認列人民幣1.6億多元放在暫收款，預計2022年認列獲利。

鄭立平受訪指出，大陸解封之後，天氣不熱，艾美特經銷商下單比較保守，電風扇銷售不如預期，5月天氣變熱，經銷商開始追加訂單。艾美特今年推70款電扇，艾美特銷售以高單價DC及循環扇為主，語音電扇會有干擾問題，還不成熟。今年電扇銷售台數及金額受疫情影響而下滑，會比去年同期衰退。今年電扇銷售台數會比去年1,100多萬台減少一成而為1,000萬出頭，銷售金額年減退一成多。

鄭立平指出，今年上半年電扇外銷歐美沒有影響，但日韓客戶喜歡當面洽談，今年受疫情影響而無法直接洽談，比去年同期衰退三成，4、5月已彌補第一季每股虧損0.40元，還有小幅獲利，下半年是傳統淡季，只要新冠肺炎疫情沒有反覆，至少要做到損平，全年度至少有小幅獲利。

艾美特表示，前5月業績比原先預算減少10％，前5月合併營收人民幣4.6億元，比去年同期減少15％，折合新台幣上半年會小賺，全年損益兩平沒有問題。如果下半年疫情會反覆，影響會大一點，疫情對家電業影響不致於像成衣、紡織業嚴重，北美佔艾美特營收僅1％。川普對中國大陸經濟制裁措施對艾美特影響不大，疫情關係，美國進口商財務發生問題，對艾美特也沒有影響。

大陸現在推動新基礎建設政策，重點放在軌道交通及5G，新增加軌道交道預算，尤其大陸在艾美特深圳新舊廠新增第三條地鐵線，離艾美特工廠很近，隊人員交通、運輸及土地增值有很大幫助。

鄭立平指出，中國及深圳地方政府針對各行各業給予補助，艾美特工人不夠外，供應商也缺工，深圳及九江兩地工廠2月僅小量生產，3月中才恢復正常生產，但當時派遣工的工資飆漲20％，後來人員補充開始充裕之後，工資才下跌。艾美特目前已獲得中國政府及深圳政府補助人民幣230萬元，申請中還有人民幣300萬元。

艾美特表示，下半年，疫情管制比較好，對經濟消費會比較好，如果對人流、邊境持續管制，對經濟及消費會是一大打擊。艾美特開發新產品增加抗疫的功能，像是空氣清淨機多了UV殺菌、消毒及淨化功能而多合一，下半年電暖器會多加淨化空氣的功能，符合疫情要求及需求。

鄭立平指出，艾美特深圳舊廠與大陸TCL集團旗下TCL海創谷合作開發，去年八月動土開發6棟樓，涵蓋辦公大樓，廠房、出租公寓及店鋪，艾美特可分回36,000平方米，四種型態都有。其中1棟大樓最快蓋到16樓，最慢1棟樓蓋到4樓，TCL海創谷分到六成佔地，打算出售，住宅一平方米售價人民幣4萬元，艾美特拿到出租公寓，有兩種準備，按照法人依據TCL售價推估，辦公樓採用產業研發用房，每平方米人民幣3萬元，出租每平方米月租人民幣40元。廠房不能有汙染，當地行情每平方售價2.5萬元，出租月租金每平方米30元。配套商業店鋪1平方米4萬元，如果出租1平方米70元。高端公寓出售每平方米4萬元，出租月租金每平方米50元。預計明年八月竣工。如果出售的話，大陸稅很重，增值稅二成多，還有地價稅等，總計稅需要支付四成多，獲利大約拿回五成。如果四種型態建物百分之百出租，每月租金人民幣130萬元，艾美特傾向出售，落袋為安，但要考慮大陸法令規定。

(工商 )