人民幣兌美元中間價11日報7.0608，較10日7.0703，升95個基點。11日中間價較10日下午4時30分收報7.067，升62個基點；較10日晚上11時30分收報7.0623，升15個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公開市場11日將進行人民幣（下同）800億元逆回購（附賣回）操作，期限7天。因11日有700億元逆回購到期，據此計算，單日淨投放100億元。

(工商 )