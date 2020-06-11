娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！江蕙因留言風波關臉書，讓前外交官劉仕傑擔心社會對立；「國標女王」劉真今年病逝，有政大學生爆料，收到網友私訊希望他能「無償、免費」幫忙作畫以贈辛龍，還直接洩漏辛龍個資；51歲蕭薔，雖然身邊有不少曖昧對象卻仍舊未婚，她也透露背後真相；南韓男星退伍回歸作品陸續播出，但收視卻不如當兵前，甚其中長腿歐爸李敏鎬收視更是狂跌，讓去年中退伍的金秀賢挫咧等。

高雄市議長許崑源墜樓身亡，江蕙po文悼念引發網友謾罵，讓她關掉臉書帳號，對此前外交官劉仕傑感嘆po文：「網軍橫行的生態，代表公民防線的脆弱，也淘汰或排擠了原本非網軍的網路公民社會」，也擔憂這樣的公民社會景況，「看在中共眼裡，他們會不會暗自竊笑？」。

「國標女王」劉真今年3月因動心臟手術病逝，獨留丈夫辛龍及4歲女兒霓霓，而辛龍至今仍難走出喪妻之痛，9日是她45歲冥誕，有政大學生爆料，收到一名網友私訊，希望他能「無償、免費」幫忙作畫以贈辛龍，甚至直接洩漏辛龍個資，誇張行徑讓這名政大生都看不下去。

蕭薔身材高挑、外型出眾亮眼，不過身材或臉蛋都是極品的她，至今仍未婚，不免讓外界好奇蕭大美人的感情世界，對此她表示身邊有不少曖昧對象，但還沒遇到想讓她定下來的人。

近期南韓知名男星退伍回歸作品陸續播出，但收視卻不如當兵前，甚至一落千丈，其中長腿歐爸李敏鎬接下《The King：永遠的君主》男主角，卻雷聲大雨點小，收視無法止跌；而在去年中退伍的金秀賢，回歸作《雖然是精神病但沒關係》即將開播，讓粉絲也是既期待又怕受傷害。

(中時電子報)