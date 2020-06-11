林金結將補助款贈予清水中學校長鍾雲英，獲得滿滿感謝之意。（張睿廷攝）

新北市議員林金結為回饋地方鄉里，將今年初參選立委時的補助款230餘萬全數捐贈給土城、三峽28所高中、國中、國小座急助救難金，補助弱勢學童。林金結表示，取之於社會更應用之於社會，盼這筆捐款能真正幫助土城、三峽的孩子，讓他們無後顧之憂的學習。

林金結在2020立委選舉時，獲得7萬3686票，以一張票可獲得30元補助來算，共計得到221萬餘元，並將今年三峽祖師廟賽豬公販售得來的9萬元加起來，一起捐出，合計230萬。

林金結表示，自己小時候家裡也沒有錢，能深刻體會孩童吃不飽、穿不暖的感受，他取之於社會更該該用之於社會，希望這次捐款能讓土城、三峽的孩子專心在學業上。

林金結說，捐款會分為2部分，依照各校學生人數平均分配，土城10所學校共獲得152萬元、三峽18所學校共獲得78萬元。

清水中學校長鍾雲英指出，相信林金結捐款給學校的舉動，孩子都看在眼裡、學在心裡，希望學童能將善舉烙印在心中，以後長大有能力時也能將愛擴散出去。

鍾雲英表示，此次獲贈的捐款將撥入仁愛基金，用來協助家中遭逢變故、受疫情影響經濟出現困難、弱勢學童身上，依其狀態給予不同補助，最高達5000元。

土城區長陳國欽提到，很高興林金結願意與地方站在一起，慷慨解囊，照顧弱勢不遺餘力，提升學校硬體設備、提供獎助學金，也希望孩子能善加利用善款，努力學習，完成夢想。

(中時 )