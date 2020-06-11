免費暢玩的多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）今（11日）正式發表0.9.5版本更新，玩家將能直接於漢堡港的新船塢建造兩艘德國戰艦，分別為VI 階的Admiral Graf Spee 以及 VIII階的 Odin。兩艘全新加值戰艦也將正式於0.9.5版本更新中亮相，分別為Siegfried and Ägir。

0.9.5版更新官方影片（影片取自YouTube/World of Warships Official Channel）

0.9.5 版本更新的最大亮點為船塢中的「造船工程」，玩家能建造附帶「戰爭塗料」迷彩的 VI 階Admiral Graf Spee以及 VIII階的 Odin。船塢中的造船工程總共由 20 個階段組成，其中18個階段可藉由完成指令完成，另外2個階段則可透過使用達布隆來完成。

在 0.9.5 版本更新中，團隊也針對戰鬥任務進行一系列的調整。

•新增帶有「或」條件的戰鬥任務。這類戰鬥任務只需要達成兩個條件之一即可獲得獎勵。 例如：獲得 10,000 基本經驗「或」摧毀 10 艘敵方艦艇。玩家可以自由選擇偏好的條件，並以最適當的艦艇完成任務。

•變更了戰鬥任務在戰後統計頁面中的顯示方式：該介面已進行重整，玩家還可在另一視窗中追蹤戰鬥任務的完成進度。

•軍械庫介面已進行重整。在頁面間進行巡覽將會更加容易和方便。

•港口新增了在購買前可預覽艦艇和迷彩的功能。

0.9.5 版本更新中蘇聯巡洋艦分支將被分成兩個支線，X階重型巡洋艦Moskva將從輕型巡洋艦分支中移除，成為一艘可用煤炭兌換的特殊艦艇。Moskva原先在科技樹中的位置將由X階輕型巡洋艦 Alexander Nevsky 替代。V階的 Kirov 也將離開分支成為加值艦艇，原先的位置則會由 V 階的Kotovsky 替代。

另外，第12屆排名戰將於6月24日正式展開並舉行至7月6日，玩家必須使用VIII 階戰艦以及8 vs 8的格式進行戰鬥。

(科技)