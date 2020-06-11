大陸女子網球名人李娜，同時也是亞洲選手第一位奪得四大賽冠軍的選手。（新華社資料照）

韓國滑冰精靈金妍兒，奪得冬奧、世錦賽、四大洲賽冠軍，是亞洲體壇代表性人物之一。(美聯社／資料照)

大陸媒體針對亞洲運動員最近十年能在世界舞台發光發亮的代表性人物作出評選，最出色的莫過於菲律賓世界拳王帕奎奧、大陸女子網球名將李娜以及韓國滑冰女神金妍兒。

若以知名度和影響力來看，有可能在2022年角逐菲律賓總統大位的帕奎奧堪稱是第一人，這位稱霸世界拳壇8個量級的拳王帕奎奧，光是每場比賽就能幫他賺進上千萬美元，而在與梅威瑟的世紀之戰雖然最終敗北，但估計帕奎奧進帳了1億美元，可說是亞洲體壇最具代表性的人物。

李娜是第一位拿到網球四大賽冠軍的女單選手，同時也是少數能和歐美選手對抗的純亞洲選手，加上網球在歐美國家的關注度和重要性，李娜都是響噹噹的人物，不過，李娜的鋒頭如今已被日籍選手大阪直美給超越了。

滑冰女神金妍兒不但奪得冬季奧運、世錦賽、四大洲賽等重要賽事冠軍，更重要的是她在場上如精靈般的美技以及高人氣，加上美若天仙的顏值，讓金妍兒毫無疑問的稱霸了女子滑冰界。

但綜合各項評估來看，帕奎奧確實力壓了李娜和金妍兒，成為亞洲體壇最具代表性的運動員，然而江山代有才人出，各領風騷數年，接下來就看年輕後輩誰能取而代之了。

(中時 )