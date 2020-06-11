大陸積極推動5G基礎建設，且3D感測需求增溫，聯鈞(3450)下半年業績審慎偏樂觀！聯鈞董事長鄭祝良表示，去年營運比較辛苦，新冠肺炎疫情對公司影響是偏正面的，由於大陸強力推5G基礎建設，光通訊產品偏向樂觀，光資訊雖然有待觀察，下半年營運仍偏向樂觀，今年本業有機會比去年好。

聯鈞今天舉行股東會，鄭祝良在會後接受採訪，由於公司營運逐漸走出去年谷底，對於今年營運，鄭祝良顯得較有信心且樂觀。

鄭祝良表示，去年營運比較辛苦，不過，新冠肺炎疫情影響全球經濟，大陸積極推動5G基礎建設，且遠距生活帶動資料庫中心等需求強勁，公司光通訊產品接單及出貨還不錯，帶動公司今年營運比去年好。

目前聯鈞光通訊產品以25G系列5G雷射產品居多，雖然下半年有美國華為新禁令影響，但其他廠商訂單強勁，整體光通訊產品偏向樂觀。

在光資訊產品部分，目前蘋果iPhone 11銷售還不錯，且下半年新機因3D感測應用增加，聯鈞今年下半年3D感測數量及單價較好，預估3D感測業績將高於上半年及去年同期；不過，由於聯鈞光資訊產品以消費性產品為主，受疫情影響較大，聯鈞客戶仍是保守看待，整體光資訊營收須觀察疫情影響。

據了解，光通訊佔聯鈞營收約75%，光資訊約佔25%。

展望下半年，聯鈞副總經理梁聰明表示，由於光通訊及光資訊的3D感測產品需求正向，今年下半年營運偏向樂觀，本業有機會比去年好。

(時報資訊)