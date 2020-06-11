美股昨日表現不一，道瓊和標普連續第二日跌，那指昨日則是第三日衝上史上新高，並首次站上萬點。美聯儲會(Fed)宣示維持低利水準，2022年前不加息。

周四香港恆生指數走勢同內地的指數，低開51點，隨後跌83點或-0.3%，為24966點。國企股(H股)跌22點或-0.22%，為10121點。

銀行股和保險股領跌最多，分別跌1.6%和1.3%，恆生銀行更大跌2.5%，暫報134港元。

騰訊表現仍好，高開1%，隨後漲1.7%，報453港元，創近兩年高價。

今日網易首次在港股掛牌上市，股價高開8%，盤前成交超過4億港元，總市值達4561億港元。網易核心業務為線上遊戲，占總營收近8成，第一季營收於新冠疫情期間表現良好。

市場傳出知名對沖基金經理人凱爾·巴斯(Kyle Bass)看準港元聯繫匯率即將崩潰，準備利用期權合約，以200倍槓桿押注港元聯繫匯率制度將在一年半內失效。

關於巴斯唱空港元，香港金管局指出，香港外匯儲備高，相當於香港貨幣基礎的兩倍，可為穩定港元提供基礎。

(時報資訊)