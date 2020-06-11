受惠半導體高階製程續旺，半導體製程設備及自動化設備廠京鼎(3413)5月營收8.9億元，創下近22個月以來新高及同期新高，月增3.54%，年增81.18%。第二季拉貨力道持續，法人預估公司本季將比上季營運表現更佳。

隨著主要美商大客戶積極拉貨，京鼎第一季營運表現不淡；展望本季，4、5月單月營收均已回到2018年單月高檔水準，因半導體先進製程需求仍強勁，公司審慎樂觀看待第二季業績展望。

法人表示，在美系大客戶強力拉貨下，京鼎6月業績可望維持高檔水準，第二季營收估季增15%以上，下半年則要觀察疫情、華為禁令等發展。

受惠於大客戶應用材料需求強勁，法人將京鼎第二季營收季增率上調到15%到20%，就全年來看，因台積電宣布維持今年資本支出不變，顯示後續先進製程產線設置力道可望續強，京鼎今年營運比去年成長可期。

京鼎第二季業績續揚，前5月營收37.96億元，年增40.16%。回顧上季營運表現，京鼎第一季不淡，營收20.86億元，季減1成、年增近28%，毛利率23.38%，營業淨利2.74億元，稅後淨利2.36億元，年增率174.16%，EPS 2.86元。

(時報資訊)