在新冠疫情趨緩下，今年3月全球主要股市開始反彈，惟印度由於疫情發現的晚，加上人口眾多，醫療資源有限，疫情無法立即有效控制，股市反彈幅度尚不明顯，然而近期因印度政府於5/17即開始逐步放鬆封鎖，此波解禁有望為印度經濟復甦注入活水，印度股市6月第1週即大漲5.86%，也帶動富邦印度正2 ETF(00653L)交投熱絡，6月第一週的日均成交量高達21,125張，在國內槓桿ETF名列前茅，相較於近3個月之日均成交量，明顯提升。

富邦印度正2 ETF經理人溫芳儀指出，就籌碼面來看，過去10年來，印度外資在每季都有顯著買盤；目前外資水位約落於10年平均附近偏低，近期似有拉抬跡象。每年10月底至11月初時為印度排燈節，根據歷史經驗，交易市場通常有慶祝行情，年底後市看俏。觀察過去10年，NIFTY指數平均在年內表現呈現上揚，2020年第一季因為疫情影響，遠低於10年平均的水準；直至第二季，指數仍低於十年低點，雖仍高於2008年金融海嘯時期，惟已明顯被超賣。就評價面而言，目前印度NIFTY指數評價低於5年及10年平均，相對便宜，是進場的好買點。

至於經濟基本面而言，之前印度受到疫情影響下全面封鎖，經濟活動停擺，基本面數據受到拖累，NIFTY指數之企業獲利短期預估因疫情影響而被下修，惟外資券商看好印度疫情終將獲控，而解封後，印度的企業營利表現有望大幅度反彈，預估2021年獲利表現成長明顯，可望落於10年最高水平。

此外，溫芳儀進一步指出，印度政府大規模撒錢紓困，祭出貨幣及財政政策，今年共已降息兩次，另外預計花費約3,421億美元，大力道撒錢提振經濟。印度通膨已從高點回落，央行仍有寬鬆利率空間，印度央行5/22將政策利率調降40個基點至4%，為今年第二度降息，目前落於2009年以來最低基準利率。根據印度央行的看法，預計上半年通膨穩定，下半年則有機率低於4%，市場預期第三季還有50bps以上的降息空間。而IMF(國際貨幣基金)亦預估，印度實質GDP年增長率在2021年可望快速回升超過2017年的水準，表現優於美國以及整體新興國家。

綜合以上結論，短期印度雖因疫情干擾基本面，惟以籌碼面以及基本面觀察，在全球氣氛轉好、年底排燈節行情，加上解封後的經濟反彈下，印度後市仍有表現空間。溫芳儀建議，若希望搭上NIFTY指數反彈以及年底排燈節行情，建議可長期持有富邦印度ETF(00652)，並搭配富邦印度正二(00653L)及富邦印度反一(00654R)短線增益或避險操作。

(時報資訊)