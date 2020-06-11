淘寶台灣「618超級買買節」首波開幕慶創下佳績，營收較母親節檔期飆增40％。延續強勁買氣，淘寶台灣祭出第二波狂歡優惠，6月16日至20日期間，活動商品滿619元，即可現折618元，再享0元超取免運。此外，6月18日當天早上10點至晚間11點，整點更限量發放「618超級買買券」，最低下殺5折起。不僅如此，活動期間天天都有機會拿到999購物金，本次活動搭配「五Ｏ方案」的超取免運物流補貼，預期6月營收可再激升3.6倍，刷新2020年上半年單月營收紀錄。

3C商品一直以來都是網購的熱門品類冠軍，淘寶台灣「618超級買買節」直接祭出Apple系列商品市場最低價。搭配活動優惠疊加，藍牙耳機AirPods Pro不用5,300元即可入手；iPhone 11搭配AirPods Pro組合優惠價不到29,000元直接擁有；MacBook Air 2020 i3低於28,000元就能搶便宜入手。

自4月起，淘寶台灣統計，部分兼具優美外型與機能的「美型電器」異軍突起，成為消費者的3C新寵，包括：韓系美髮品牌負離子吹風機等。此外，因居家健身風氣而爆紅的筋膜槍，已連續3個月擠進熱門搜尋關鍵字前5名，淘寶台灣獨家販售業界最輕巧的按摩槍，搭配「618超級買買節」優惠券疊加使用，讓消費者輕鬆入手。

近日氣溫快速飆高，適逢「618超級買買節」開幕慶特賣，淘寶台灣也統計，平台上與「涼感」相關日常衣物與「抗汗」持妝保養品，雙雙開出紅盤，聯袂創下單週業績5倍飆升的驚人成績，熱銷商品前五名分別為：涼感濕巾、冷凝坐墊、冰絲防曬袖套、抗汗隔離霜、持妝蜜粉。

(時報資訊)