日本石垣市議會提案要將釣魚台更名為「登野城尖閣」，讓釣魚台主權爭議再起，宜蘭縣長林姿妙日前強硬表態釣魚台是中華民國的國土、是宜蘭縣頭城鎮的轄區，更公開邀請總統蔡英文一同「登島」掛門牌；林姿妙11日表示，已經對於釣魚台的爭議與漁會、漁民商討，一旦有具體結論，將會對外界報告。

對於林姿妙邀約一同登島掛門牌，總統蔡英文不敢正面接招，對媒體詢問只說「謝謝」，並表示「釣魚台是中華民國領土，呼籲各方以『擱置爭議、共同開發』為原則，共同維護區域的和平穩定」，但卻提不出更具體捍衛主權的因應策略。

林姿妙11日進一步表示，釣魚台是宜蘭縣的轄區，為了保障漁民的權益，縣府已經與漁會、漁民展開商討、溝通，只要有進一步的結論就會向大家報告。

有記者問說，是否會考慮利用舉辦「北台灣媽祖文化節」媽祖海上繞境的機會前往釣魚台，林姿妙仍表示，對於釣魚台問題縣府仍在規畫溝通中，一定要保護漁民的漁權，不能讓漁民憂心。

(中時 )