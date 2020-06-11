教育部與外交部、科技部每年辦理「台灣獎學金及華語文獎學金畢（結）業生傑出表現獎」，今年雖因防疫無法辦歡送會，但仍從數百名即將畢（結）業的受獎外籍生中，選出13名優秀外籍生，包括9名教育部台灣獎學金生，4名外交部台灣獎學金受獎生。來自土耳其的政大外籍受獎生法陸克（Ahmet Faruk Isik），今年3月投書該國媒體，以自身觀察讚揚台灣新冠肺炎防疫措施。

民國108學年共有560名畢（結）業受獎生，分別來自66國，就讀62所大學校院。馬來西亞籍的台北市立大學運動科學研究所學生李緒雅主修營養，曾擔任馬來西亞國家隊營養師。她本身也是游泳高手，108年全國大專校院運動會游泳200公尺混合式決賽上，她以29歲最年長選手勇奪金牌，打破大會紀錄。

印度籍的潘孟吉（Manoj Kumar Panigrahi）就讀國立政治大學亞太研究英語博士學程（IDAS），積極投身公共服務，曾赴50多所國中小學逾百場演講，致力推廣印度多元種族與文化，讓台灣中小學生更了解印度。潘孟吉曾來台交換1學期，發現台灣保有傳統中華文化，社會自由民主，具完整且豐富的兩岸政策研究資源，因此決定來台攻讀博士。

同樣就讀政大的土耳其籍學生法陸克，說得一口流利的中文，他攻讀政治學系碩士班，主要研究土耳其與東亞國際關係。今年3月他投書土耳其媒體，讚揚台灣防疫措施；他還參與撰寫安卡拉大學亞太研究中心（APAM）與駐安卡拉台北經濟文化代表團合作出版的《土耳其台灣研究II（歷史、經濟及國際關係）》，並擔任土耳其獨立智庫Bosphorus Center for Asian Studies (BAAM)的特約撰稿者。

教育部自民國93年起設置台灣獎學金，鼓勵優秀外籍生來台修讀學位，另外也設有華語文獎學金，鼓勵世界各地外籍人士來台學習正統華語文，並為台灣校園與社會增添國際多元色彩。

(旺報 )