亞諾法（4133）11日宣布，已篩選出四株COVID-19中和抗體，將攜手偉喬生醫進行治療性抗體人類化。亞諾法已著手規劃於BSL3（P3）生物安全第三等級實驗室執行最終COVID-19病毒測試，雙方將挑選最佳候選抗體，放眼國際與大型藥廠合作授權，進行GMP量產與申請EUA臨床試驗。

亞諾法COVID-19小鼠單株抗體經細胞培養、篩選、抗體定性與ACE2蛋白受體結合的中和試驗驗證，已篩選出四株COVID-19中和抗體。為了加速抗體人類化的執行，偉喬生醫將對這四株候選抗體均進行人類化工程設計，預計二個月內比較其抗體動力資訊。

偉喬專注深耕單株抗體人類化工程。該公司使用兩步驟基因工程人類化產製治療性抗體。第一步驟係將小鼠抗體高度變異區，亦為抗體互補決定殘基（CDR，complementarity-determining region）以基因工程方式轉接到人類抗體變異區上。 COVID-19 抗體互補決定殘基係為專責結合與中和COVID-19 S棘醣蛋白（spike protein）的部分特定區域，該區域是為與表皮蛋白上ACE2蛋白受體直接相互作用而使病毒進入細胞。第二步驟是將抗體互補決定殘基基因框架上進行特異性決定殘基（SDR，specificity-determining residue）基因工程轉接，以進一步將免疫原性降到最低，同時維持抗原結合力。現階段Remdesivir是FDA於2020年5月1日緊急授權，針對COVID-19感染患者之EUA治療方案。對於嚴重感染患者，COVID-19治療性抗體可高效地阻止病毒進入細胞，進而減緩疾病惡化。對於免疫力低落的族群，可在COVID-19感染的早期施予治療性抗體，以避免病況惡化。另一方面，另項要點工作為開發COVID-19疫苗，以在健康人群中產生保護性抗體，預防將來的感染。

(工商 )