疫情大解封！6月20日圓山大飯店點燈2.0版「Relax」客房點燈活動，首度開放民眾參與點燈盛會，邀請消費者跟著防疫新生活的腳步，一起參與「FUN鬆一下」的戶外音樂會活動。

圓山大飯店自從點亮「ZERO」成功的防疫成績後，凝聚了國人防疫強大的力量，也讓世界了解台灣在防疫上努力的成果。「在黑暗的盡頭，光明就在不遠處」，疫情趨緩，6月7日防疫中心宣布疫情解封，圓山大飯店也啟動點燈2.0版，響應防疫新生活。6月20日(星期六)晚上6點的「Relax．fun鬆一下」戶外音樂會暢飲派對，現場將由房客共同點亮「RELAX」，邀請賓客體驗最Fun鬆的防疫新生活。

圓山飯店表示，派對現場提供消暑飲料、酒水無限暢飲三小時、五星級BBQ燒烤，以及知名歌手現場熱力開唱外，1951年至1955年生產的Mercedes-Benz W187豪華房車、日據時代官用車等經典古董車在台灣首次公開亮相，由圓山大飯店宮廷式的建築襯托下，更顯耀眼。

圓山大飯店聲稱要帶著大家一甩疫情陰霾，作伙放鬆一下。基本套裝入場門票FunNow、Accupass網路購票平台，每位售價999元，內含入場手環乙只、BBQ燒烤串乙串、酒水無限暢飲三小時、專屬紀念品乙個及抽獎機會乙次，有機會獲得一個月天天免費吃Buffet等大獎，另有BBQ燒烤門票套裝，線上預購票價1,499元，提供給想大啖美食的賓客選擇。

6月20日，圓山大飯店不但要用「Relx．fun鬆一下」暢飲派對讓客人放鬆，更要邀客人成為點亮台灣防疫成果的那盞燈。限定「Relax．fun鬆一下」住房專案，入住RELAX指定房，專案價3,999元，包含6月20日天際客房住宿一晚、「Relx．fun鬆一下」暢飲派對基本套裝入場門票2張，入住指定房加贈「拍立得紀念卡」乙張。

「Relax．fun鬆一下」暢飲派對地點位於佔地2000坪、還可同步欣賞台北市百萬夜景的花園廣場，活動採人數限制，確保每位賓客都有1米以上的活動空間。此次活動邀請FunNow、可口可樂、台灣啤酒及台灣古董車發展協會共同贊助合作，現場設置遊戲攤位與民眾互動同樂。圓山大飯店也特別在活動現場設置平安祈福樹，邀請大家許下對未來的展望，也期待疫情能夠早日解除。

(工商 )