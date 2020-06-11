由港股上市的小米集團及尚乘集團合作成立的天星銀行（airstar）11日起正式開業，成為香港新一家正式營運的虛擬銀行。截至11日上午10時42分，小米股價報13.18港元，上漲0.3％。

香港信報報導，天星銀行開業初期服務涵蓋活期存款、定期存款及貸款服務。天星銀行特別在正式開業時推出「星級」存款服務，戶口結餘首2萬港元即可享有3.6％港元活期存款利率。在開業期間成功開戶的客戶更可於開戶日起至2021年6月10日期間享有3.6％利率不變保證。

除存款服務以外，天星銀行在開業期間也會提供貸款服務。透過天星銀行手機應用程式便可即時申請貸款，客戶可享有低至實際年利率2.99％，並以日息計算，不設手續費。

天星銀行於3月開始的試營業反應正面，客戶最快於5分鐘內完成開戶。下一階段，該行希望將銀行服務提升至客戶的生活層面，將會開發更多創新銀行服務。

(工商 )