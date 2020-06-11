日盛證券今（11）日表示，台股自3月低檔反彈可觀，目前指數持續站穩萬一關卡上，「日盛Online」APP積極開發對投資人有助益的功能，上架迄今已有33.5萬人次使用，幫助投資人利用投資工具發掘好股以及設定進出價，透過系統自動執行，避免追高殺低。

日盛證券總經理黃進明指出；「人性在股市裡最難克服的是恐懼與貪婪的心，這時你需要的是一位顧問，為你冷靜分析該買什麼，並且為你紀律地執行交易。」在3月台股重挫後，日盛證券率先發表「股災為什麼是危機入市的好時機？你不知道的投資攻略大公開」YouTube影片，以專業的角度分析，在疫情恐慌之下找買點。

日盛證券持續以線上講座的方式，引導客戶利用「日盛Online」APP的「財報模範生」及「合理股價」功能，挑出遭錯殺的優質個股；再透過「日盛Smart」APP的「條件單功能，設定買進價位，並搭配「移動鎖利」功能設定停利點。這樣整套的投資循環，融合了選股、合理價位、預掛買進、停利賣出的完整投資流程，如同專業的投資顧問隨時提供貼身的服務一般，以系統化的執行方式，讓投資人下單後不再心驚膽跳。

日盛證券表示，股市永遠是領先市場的指標，在不同的行情下，總是有優質的個股等待被挖掘；日盛證券開放非客戶的投資人也能體驗「合理股價」及「財報模範生」的功能，歡迎下載「日盛Online」APP或免費報名線上講座了解更多。

(工商 )