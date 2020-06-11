冷氣開幾度才舒服、省錢經常被討論，女網友發文指出，她覺得開27度剛好，不解把冷氣開到23度的人在想啥，而美國能源部則建議，要節省能源、電費，冷氣溫度可設26度，另外也提醒大家，別為了急速降溫而將溫度調超低，恐怕會浪費電並增加不必要的費用。

女網友在PTT上發文表示，她認為冷氣開27度剛好，26度的話是涼爽，25度就開始發抖了，24度會感冒，請問把冷氣開到23度的人是在哈囉？北極熊看了都想打人，每次都把冷氣開到23度的人，到底都在想什麼啊？

貼文曝光後，引發網友熱議，「開27度不如不要開」、「23度剛剛好，蓋棉被舒服」、但也有網友認為，「26度剛好，不懂有人開超冷，然後去穿外套」、「開27度，搭配風扇很舒適」、「以前住宿舍，室友堅持要開22度，機掰又冷又貴」、「我都開28度，26度太冷還要加衣服」。

至於冷氣開幾度最省電，美國能源部建議，冷氣溫度可設在忍受範圍內的最高溫，室內外溫差越小，消耗的電力、電費也越少，一般建議溫度設為26度。另外也要注意，剛開冷氣別為了加速降溫，而設17、18度的超低溫，極端溫度會造成電力浪費，產生不必要的費用。

(中時電子報)