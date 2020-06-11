台商百分之百外遇？苦苓大爆驚人內幕。(影／取自新聞挖挖哇YouTube)

不少台商到大陸包二奶的消息時有耳聞，知名作家苦苓也在節目大爆內幕，並以「過來人」的身分直言，「兩個人長時間不在一起，尤其是成年男人會忠實，他不相信」。

苦苓在《新聞挖挖哇》透露，有律師朋友幫陸委會調查，台商外遇機率達75％，但其實檯面下數字是100％，但主持人鄭弘儀認為不可能，苦苓也解釋，早期台商到那裡，會設立辦事處，每個辦事處都有個主任，那就是台商小三，「有幾個地方就有幾個(對象)」。

家醫科醫師陳柏臣也表示聽過台商會外遇，其實和政策有關，因為台商在大陸不能直接買土地，如果要想有土地開公司，就需要有當地的人，不然很可能被吃掉，所以才會跟一個人，並把公司登記在她名下，且台灣的太太也知情，但「最後就會被扶正為小三，或不小心就有了家庭。」

苦苓也說外遇就像是病毒，永遠不會、難以根除，除非是大病一場，像他那樣才會產生抗體，並表示外遇的人若對夫妻、小孩沒有愛，那是不仁，背叛患難與共另一半是不義，做愚蠢的事是不智，外遇了又不敢承認就是不勇，「不仁不義、不智不勇，這種人要幹嘛？這所有的小孩都應該登報，跟他斷絕親子關係」。

(中時電子報)