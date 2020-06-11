受到疫情衝擊，美國百年租車大廠赫茲（Hertz）於5月底聲請破產保護，造成股價重挫觸及0.56美元；但有趣的是在過幾天後，因為看好其品牌價值及大規模車隊，市場出現部分散戶炒底資金，讓赫茲一度衝逾5美元，然而好景不常，該公司卻收到來自紐約證券交易所除牌通知，股價也再度下殺，昨(10日)大跌近40%，收在2.52美元。

赫茲在上月底聲請破產，股價在25日跌至歷史新低0.56美元，但從本月4日起的三個交易日內，股價整整翻了4倍。華爾街日報報導指出，這波漲勢來自追求風險的散戶帶動，他們認為赫茲的品牌價值與大規模車隊值得押注，因此無視破產危機進場追捧。不過，在除牌通知消息揭露後，也澆熄了這場投機性買氣，昨赫茲股價又出現重挫，跌幅達近40%，收在2.52美元。

至於針對紐約證券交易所的除牌動作，赫茲周三表示將會提起上訴，在這段期間公司將持續在市場上交易，不過，公司也不能保證紐交所會做什麼決定，也不能保證公司的普通股是否保有權益價值。

(中時電子報)