親子攜手在專業人員教導下動手體驗植栽。（雪霸處提供／巫靜婷苗栗傳真）

疫情緩解，雪霸國家公園管理處邀請民眾來雪見走走，雪見原生植物苗圃親子植栽體驗暨三代同遊夏之饗宴、親親雪見自然探索山徑健行東洗水山、雪見原鄉來去部落住一晚及探索21公尺樹冠生態之旅等活動，報名將於6月15日開跑，歡迎民眾踴躍參加。

雪霸處說明，雪見原生植物苗圃親子植栽，將於7月11、12日舉辦，限額25人，讓祖孫三代認識泰雅文化、動手撫林育林及體驗保育人員日常任務，親子攜手在專業人員教導下觀察植物生長過程，學習為植物換盆、除草及在雪見周邊種下一棵原生樹苗，體驗栽植之樂趣。

自然探索山徑健行東洗水山，將於7月18日、8月1日共2梯次舉辦，限額30人，免費報名，活動由專業志工帶領，學習登山技巧及知能，並認識雪見地區東洗水山步道的自然與人文歷史，透過田野觀察、人文導遊、自然探索及適時地溝通討論，讓遊客對登山健行及自然環境有更一進步的了解和體認。

來去部落住一晚及21公尺樹冠生態，將於8月21、22、9月4、5共2梯次舉辦，每梯次限25人，活動內容除了認識泰雅文化及森林環境，也透過攀樹技巧之學習，讓民眾能上到樹冠上層觀察依附植物及其生長環境、體驗物種生存之奧妙；另外，夜住部落民宿，體驗泰雅族婚禮、泰雅古調音樂及泰雅舞蹈，並享用當地風味美食饗宴。

雪霸處表示，活動將在6月15日早上8時起開始報名，相關活動簡章請至雪霸國家公園網站下載，活動一律採線上報名，洽詢電話：（037）962188轉305傅先生或304張小姐。

(中時 )