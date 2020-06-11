在美上市中概股10日劇烈波動，多檔中概股成交量激增幾十倍，走勢普遍大幅衝高回落，盤中共觸發了多次熔斷。截至收盤，嘉銀金科暴漲逾96％，穩盛金融漲170.8％，金融界漲逾51％；房多多收跌66％，前一交易日房多多股價一度暴漲逾1200％。

第一財經報導，中概股的異常表現，或與之前哈佛法學院教授弗裡德（Jesse Fried）接受外媒採訪的一段視頻有關。弗裡德在採訪中表示，有理由相信《外國公司問責法案》（Holding Foreign Companies Accountable Act）不一定獲得通過。他稱，華爾街投行在中概股赴美上市中獲利頗豐，他們或會向眾議院施壓，力爭法案不會進入表決階段。

5月20日，美國參議院通過了《外國公司問責法案》，對在美上市的外國企業提出額外資訊披露要求，根據法案，在美上市的外國公司需要證明「不受外國政府擁有或控制」，且如果發行人連續3年不能滿足美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）對會計師事務所的要求，將被禁止在美國交易。

該法案尚須獲得眾議院表決通過，才會提交給美國總統川普簽署生效。

(旺報 )