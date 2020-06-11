新北市長侯友宜今（11日）表示，非常不捨跟難過，他提及，每個人離去都有不同原因，對家人而言更具有不同意義，無法評論該事件。（葉書宏攝）

高雄市長韓國瑜不捨高雄市議長許崑源墜樓身亡，指許崑源與鄭南榕一樣擔心台灣民主，為什麼鄭變成英雄，卻把許變成狗熊？對此，新北市長侯友宜今（11日）表示，非常不捨跟難過，他提及，每個人離去都有不同原因，對家人而言更具有不同意義，無法評論該事件。

侯友宜表示，此刻台灣更需要團結，面對後疫情時代不斷往前走，拚經濟、帶動台灣躍上國際舞台，讓經濟快速起飛。

(中時 )