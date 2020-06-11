大甲媽今晚子時起駕 顏清標抱病不缺席 11:112020/06/11 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鎮瀾宮董事長顏清標今將出席祈安、上轎及起駕典禮。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大甲媽預定11日晚間11時起駕遶境進香，接受換肝手術、出院返家休養的鎮瀾宮董事長顏清標不缺席。顏家幕僚表示，醫師再三囑咐顏董多休養，建議不要出入人多場所，不過顏董是大甲媽虔誠信徒，今年繞境因疫情一波三折，他堅持不能缺席，因此下午3時祈安典禮、傍晚5點上轎典禮、晚間11點的起駕典禮均會出席。 (中時 ) #缺席 #11 #典禮 #起駕 #大甲媽 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜勸退凱道造勢？有網驚喊：他才是對的！ - 政治 韓國瑜派人勸退凱道遊行？真實原因終曝光！ - 政治 看到這景象！洛杉基揭穿防疫成功真相 大酸陳時中 - 政治 韓國瑜最後上班日！「萬民傘」曝光 韓粉：要讓全世界知道他是好官 - 政治 罷韓前2天 趙少康驚爆民調：國民黨高層竟跟他說.. - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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