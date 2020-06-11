大甲媽預定11日晚間11時起駕遶境進香，接受換肝手術、出院返家休養的鎮瀾宮董事長顏清標不缺席。顏家幕僚表示，醫師再三囑咐顏董多休養，建議不要出入人多場所，不過顏董是大甲媽虔誠信徒，今年繞境因疫情一波三折，他堅持不能缺席，因此下午3時祈安典禮、傍晚5點上轎典禮、晚間11點的起駕典禮均會出席。

(中時 )