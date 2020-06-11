大陸前國家主席劉少奇長女劉愛琴，6月7日晚間因病逝世，享年92歲。據陸媒《澎湃新聞》報導，已從劉愛琴親友方面瞭解，劉愛琴生前希望將遺體捐獻作為醫學教育研究工作，家屬方面已遵照其遺願將遺體捐獻。由於處於疫情期間，其餘後事一律從簡。

而據公開資料顯示，劉少奇一生共養育了9個子女，長女劉愛琴是劉少奇與第二任妻子何葆貞所生，長子劉允斌、長女劉愛琴、次子劉允若。

劉愛琴1966年加入中國共產黨，文化大革命中受到衝擊，1979年得以平反。她先後在河北師範大學、北京中國人民警官大學擔任俄語教師、副教授。曾獲全國婦聯授予的「三八紅旗手」光榮稱號以及公安部授予的人民警察一級金盾榮譽獎章。

據陸媒《新京報》報導，劉愛琴1927年4月1日生於湖北漢口，1932年，母親何葆貞為營救革命同志廖承志而被捕。母親被捕前把劉愛琴託付給鄰居工人家庭撫養，之後養父家破落，劉愛琴一直過著流離失所的生活。

(中時電子報)