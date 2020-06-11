民眾黨立委賴香伶、張其祿今日於立院黨團辦公室召開記者會表示，自去年「反送中」至最近的「港版國安法」，顯現如今香港局勢已經很急迫，但有關人道援助的部分，民進黨卻毫無具體方案提出，根本只會「講講撐香港，口惠實不至」。

賴香伶指出，「反送中」至今已1年，民眾黨向執政黨多次建言修法，且明明是一個很好的機會，向國際展現台灣的人道救援，但臨時會卻不打算討論，「民進黨又有什麼盤算了？」

張其祿表示，執政黨該提的不提，不急的卻又一直提。有關「反送中」，光是港警自己公布的數字，所逮捕的人數就已達6千人次，加上港版國安法通過，代表非常急迫。

張其祿指出，民眾黨版《港澳條例》修法早就提出，如今只在一讀委員會稍微討論到。而5月28日時，陸委會主委陳明通表示一周內會回覆人道救援方案，甚至《港澳條例》施行細則都可以修，但如今連一個鬼影都看不到，「聽說行政院今天才要談這件事」。

張其祿說，據了解，民間團體本周五、六將會提出訴求，因為民間也很擔心有關撐香港的人道訴求，民進黨是不是又只會「虛晃一招」，根本做不到，因此也要求民間也能夠參與。

張其祿表示，從這個會期以來，在修法的過程中，看到太多執政黨便宜行事的作法，或執政黨隨便丟出一個方案，但卻看不到具體的內容和做法。執政不停推拖拉，把重要的東西丟到臨時會這種壓縮的時間來談，「把在野黨當陪客」。

(中時 )