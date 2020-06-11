全球進入後疫情時代，警鈴暫歇，各國相繼解封，經濟、產業有望慢慢復甦。其中原先受到疫情衝擊的自行車產業，也有了一線生機。日前因解封加上健康意識抬頭，自行車及電動車需求升溫，此外各國政府提倡民眾以自行車及電動車代步並祭出購車補助，亦發揮刺激銷量的作用，自行車大廠巨大(9921)、美利達(9914)喜孜孜。

自行車產業復甦指日可待，加上5月營收亮眼，國內自行車雙雄巨大、美利達今(11)日股價剽悍。巨大旗下全球自有品牌銷量創佳，以原幣別計，營收較去年同期大增5成以上。5月合併營收同步墊高，衝上70.9億元，年增31.7%，寫下單月歷史新高。前5月合併營收254.38億元，年減1.4%。此外，巨大因超前部署，喜迎報復性訂單。早盤上漲15.5元，以265元開出，盤中多頭氣勢不減，巨大股價一路飆，一度高掛漲停，現維持8%以上漲幅。籌碼面部分，外資自9日回頭轉買超，9日、10日分別買超217張、108張。

美利達5月自行車銷量旺，整體銷售台數年增25.31%，其中歐洲地區銷量更上漲逾40%。5月合併營收25.82億元，年增7.86%。前5月合併營收99.34億元，年減5.83%。早盤上漲8元，以192元開出，漲勢凌厲，欲叩關200元，現維持7%以上漲幅。籌碼面部分，外資及投信連2日買超，三大法人分別於9日、10日買超610張、430張。

(時報資訊)