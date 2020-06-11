瑞耘(6532)持續受惠先進製程半導體零耗件出貨增加，5月營收5720萬元續創新高，月增率3.63%，年增率50.18%。今年前5月營收約2.5億元，年增43.22%，同創歷史同期新高。

受惠半導體設備市場增溫，產品出貨量成長，加上跨入先進製程市場，7奈米以下半導體零耗件出貨比重增加，帶動公司營收持續攀高，今年以來獲利也較去年同期大幅成長。

瑞耘先前公告4月自結數，單月稅後淨利0.12億元，年增100%，EPS 0.39元；今年前4月稅後淨利0.42億元，年增75%，EPS 1.33元，已超越去年上半年的1.2元。

瑞耘今年不受疫情以及中美貿易戰干擾，受惠7奈米以下半導體零耗件出貨比重增加，帶動4月獲利較去年同期倍增；隨著半導體設備市場回溫，帶動零組件出貨需求增加，且設備機台於5月完成安裝測試認列收入，也挹注5月營收續強。

展望今年在半導體設備市場增溫，並且跨入先進製程市場效益帶動，法人估今年營運將挑戰新高。展望未來，新廠房將在明年第一季啟用，可望增添後續業績成長動能。

(時報資訊)