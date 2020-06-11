星巴克（Starbucks Corporation）表示，受新冠肺炎疫情影響，預估第三財季（截至6月28日）營收暴跌32億美元，營運也將由盈轉虧，並預期全年美國與中國的同店銷售額將下滑10%～20%，受此打擊，周三股價收跌4.08%，為79.01美元。

今年以來，該公司股價已下跌10%。

基於新冠肺炎疫情大流行帶來的不確定性，星巴克4月撤銷了先前所做的財測。該公司周三發布本季的新財測，預估每股淨損介於64～79美分，調整後每股虧損介於55～70美分。

星巴克預估第四財季業績將有所改善，預估每股淨利介於11～36 美分，調整後每股盈餘介於15～40美分。

此外，星巴克表示到6月底前，每周現金流將由負轉正。

該公司對同店銷售額成長的預期更為悲觀，預估本年度其最大的兩個市場中國與美國的同店銷售額將減少10%～20%，並預估到第四財季季底，中國的同店銷售額將持平，美國的同店銷售額仍將為負成長。

(時報資訊)