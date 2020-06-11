全球遊戲業二哥網易11日正式在港交所上市交易，開盤價為133港元，較發行價123港元漲幅超過8％，截至11日上午10時55分，網易報132.4港元，上漲7.64％。該公司創辦人兼首席執行長丁磊和8位網易員工、用戶在杭州完成線上敲鑼儀式。丁磊表示，在香港上市是網易全新的起點。

新京報報導，上市完成後，網易香港上市股份與那斯達克上市的美國存託股（ADS）將完全可轉換，每ADS代表25股普通股。對於港股和美股的關係，網易指出，將繼續在兩地掛牌交易。

網易稱，公司目前暫無從美股摘牌計劃。無論在哪個市場上市，網易均會遵守當地市場法則，堅持合規經營。不管是美國還是香港資本市場監管都非常完善，上市公司面對監管機構的嚴密把關，此次能成功在港上市也反映監管機構對網易的肯定；而網易仍繼續在美國上市，不存在「迴避」情況。

不過，此前網易在港交所官網披露的上市聆訊資料集中稱，受美國參議院通過「外國公司問責法案」的影響，如果未能及時滿足該法案施加的美國上市公司會計監督委員會檢查要求，其可能會從那斯達克摘牌。網易對此做出風險提示。

(工商 )