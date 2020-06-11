國健署今（11）日表示，台灣人每天平均久坐5.9小時，依相關研究恐減少餘命，呼籲民眾在家透過肌力、協調等五種訓練，增加運動量，家裡也能當健身房！

國健署說，依據我國「國民健康訪問調查」，我國國人每日平均久坐5.9小時，每週身體活動量未達WHO建議標準占47.3％，而根據澳大利亞2011年研究結果，久坐1小時會減少約22分鐘的平均餘命。

為鼓勵民眾隨時隨地找時間運動，國健署說，特別邀請宋語涵韻律體操國手及林正籃球國手一同分享運動的好處，並教民眾以下5招式，無需特殊裝備，不受場地的限制，只需換上輕便運動裝束與準備兩瓶礦泉水，運用隨手可得的毛巾、彈力帶等物品，就能隨時隨地健身，增加身體活動量，運動程度不亞於上健身房。

第一，居家協調訓練「推推球運動」，爸爸和小朋友一起推著彈力球走，訓練小朋友的大肌肉群及手部肌肉與身體協調。

第二：居家爆發力與協調訓練「反向跳運動」，親子一起玩雙人反向跳，可以訓練雙腳爆發力和身體協調性，還可以互相挑戰，看誰的耐力比較好，提升運動的樂趣！

第三，居家肌力訓練「深蹲運動」，手握彈力帶兩側末端，兩腳分開與肩同寬，踩住彈力帶往下蹲，可以強化下肢肌力，也可以親子面對面一起做，增加默契。

第四，居家心肺及肌耐力訓練「跑步機」，手扶穩桌子或家具，穿運動鞋各踩一條抹布來回移動，以訓練下肢肌群為主，核心為輔，過程中手部不能離開扶手，以保持安全!

第五，居家下肢肌耐力訓練「坐式健身車」，左右手維持不動，雙膝輪流輕頂礦泉水，可以訓練上肢、核心及下肢肌力，只要2瓶礦泉水，運動6分鐘，消耗約32卡熱量。

此外，國健署說，運動建議可選擇中等費力以上的身體活動(運動強度為活動時仍可交談，但無法唱歌)，時間每次10分鐘，可以分段累計至每天30分鐘，每週能累積150分鐘以上更佳。

國健署表示，鼓勵大家避免久坐，多運動可以有效延長壽命，還可以達到減碳與消耗熱量的效益，像是多走路，以6公里計算(約步行1萬步)，單趟可減少1.42公斤排碳量。而且每人每日減碳1公斤，等於62座大安森林公園一整年所吸收的二氧化碳；健走30分鐘60公斤者，可以消耗約165大卡。

(工商 )