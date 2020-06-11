新左營站昨驚傳車廂在「無人駕駛」的狀況下，在軌道上滑行約4、5公里遠，幸未釀傷亡。運安會今日表示，調查官正在現場蒐證、研判是否屬於第二級事故，亦密切聯繫交通部，擴大清查是否有類似狀況做必要處置。

有關10日新左營站發生貨物列車守車溜逸事件，台鐵局證實，11時24分，新左營站第7202次貨物列車調車時，一輛守車向南邊溜逸，調度員發現後立即將路線開通往新左營=高雄間東正線並防止其他列車進入該區間，列車以西正線單線雙向行車，確保沒有碰撞危險。

台鐵局表示，該溜逸守車後停於內惟與美術館站間，溜逸過程並未擠壞轉轍器、亦無人員受傷及車輛撞擊；調度員後指派救援機車由新左營開出至現場連掛，溜逸車輛於12時26分拉回新左營站，新左營=高雄間恢復雙線運轉；事故原因正由運安處調查中。

對此，運安會表示，台鐵局有按規定即時通報，只是第一時間資訊不完整；由於該起意外沒有造成傷亡，不會被納入第一級嚴重事故處置，但是否屬於第二級，正由2名調查官在現場蒐證做研判，另也與交通部密切聯繫，擴大清查是否有類似狀況，做必要處置。

守車又稱望車，是掛在貨物列車尾部，供運轉車長及隨車人員乘坐的工作車，用來瞭望車輛及協助剎車、確認列車是否完整到達。

(中時 )