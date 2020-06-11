新北市一名29歲林姓男子離婚後與新女友同居，但新女友卻是幫她生了3名孩子的前妻的親妹妹！林男的前岳父對此感到相當生氣，怒氣沖沖跑去找他理論，但因苦等不到林男現身，為了洩憤就順手把他的電視搬走，結果害自己變成小偷，被法官判刑30日。

據《東森新聞》報導，林男多年前與前妻戀愛結婚，婚後妻子也幫他生了3名子女，原本岳父以為他們能開開心心牽手人生路，沒想到才過幾年他們就離婚了。最讓岳夫生氣的是，他們離婚後不久，林男竟又和自己另一名女兒交往、同居，讓他超火大，認為林男拋妻棄子，又蓄意勾引小女兒。

岳父為此特地上門要找林男理論，小女兒開門讓他進來，他便在屋內等待林男返家；由於苦等不到，最後岳父氣得直接把一台32吋的電視螢幕搬走，當做此行的戰利品。

報導指出，大樓監視器錄到岳父帶著電視機離開，雖然他是當著小女兒的面搬電視，但還被林男提告，吃上竊盜官司；法官判他30天拘役可易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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(中時電子報)