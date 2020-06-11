日本NHK國際新聞節目「這樣我就明白了！世界現況」（これでわかった！世界のいま」，暫譯）在上周日針對美國佛洛伊德之死的暴動事件做了一個「白人與黑人的差別」短片，放上官方推特後引發網友抗議，美駐日大使楊舟（Joseph M. Young）也表達不滿，製作單位緊急道歉將該短片從Twitter下架。

美國警方日前暴力執法害死一名非裔男子佛洛伊德後，全美掀起「黑人的命也是命的」遊行抗議，引發全球注目。

由日本NHK國際新聞組製播的「這樣我就明白了！世界現況」節目，在周日（7日）晚上針對美暴力遊行事件進行討論，從事發原因、種族問題、貧富不均都有批判，內容長達26分鐘，但同日在官方Twitter上的宣傳短片卻出了問題。

由於製作單位只摘取節目當中1分20秒「白人與黑人的差別」的一小段動畫，放到官方Twitter宣傳，關鍵字標籤註明「抗議遊行」，內容指出白人薪水是黑人7倍，在新冠肺炎疫情之下，很多黑人失業、工作機會變少，黑人長期累積怒火爆發，解說完全側重經濟，完全未提到種族問題，這樣片面解說的小片段，引發「這是錢的問題嗎」、「這是種族問題吧！」的質疑，網友群起抵制。

美駐日大使楊舟也針對此事在推特上發表評論：「我們理解NHK試圖闡述美國複雜的種族議題；不幸的是，此短片顯然未多做考慮，無法傳達這一點；這樣的諷刺動畫看來令人反感、麻木不仁。」最後NHK節目單位趕緊道歉並將短片從官方Twitter下架。

美駐日大使楊舟在推特上表達不滿。（圖／翻自楊舟推特）

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(中時電子報)