高雄市長補選在即，國民黨尚未找到參選人，且對罷免綠營民代採尊重但不介入。國民黨革實院副院長游淑慧上午在臉書「爆料」說，就她所知，當初並非黨中央不準備「萬一」要補選時的選將，而是幾位被鎖定者沒意願！她也酸綠營「你的是光復，他的是報復？笑話！」呼籲國民黨要勇敢參與和協助罷免。

游淑慧在臉書發文，疾呼「國民黨不敢站出來，人民就不會站一起！依法罷免，你的是光復，他的是報復？笑話。」

她說， 4月中旬時，她即陸續向黨中央相關人士反應二事 ：

一、做好「萬一」的打算，先規畫可能的選將，包括遷戶籍。連民眾黨的蔡壁如委員都「記得」遷戶口，不管選不選，不要最後國民黨開天窗！而據她了解，不是黨中央沒準備，而是幾位被鎖定者沒意願吧。當然我們要尊重所有人參選意願。所以，根本的問題還是國民黨長期在高雄沒有培養選將人才。

二、呼應各地不滿情緒民意的發洩與出口，國民黨要勇敢參與和協助人民行使罷免權。她可能是黨內最早且敢提出來這個想法的。（建議選區、民眾不滿因素、成功票數等）她的想法很簡單，國民黨不能忽略支持者的民意。不論是，報復你罷免？不滿你罷免？討厭你罷免？不信任你罷免？罷免，本來就是人民「行使負面態度」的權力。所以沒有誰的罷免是善的、對的；誰的罷免是惡的、錯的。只有衝過門檻的罷免。

游淑慧說，民進黨說不能接受報復性罷免，這句話本身是個笑話。而且，罷免的門檻大降是2016年民進黨執政後的傑作。當時綠營稱這是「屬於全民的勝利、屬於臺灣民主的重大進程」，那麼協助民意進行罷免工作，也就是協助人民獲得勝利、還權於民。國民黨做為以民為主的政黨，我們的主張和作為，都是要「呼應民意」，而非去「壓抑民意」。不要總被民進黨的貼標籤帶著方向走，在民進黨再次修法玩法前，勇敢行動吧！

(中時 )