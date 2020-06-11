員警見徐男欲逃逸，機警持棍破窗逮人，右手不慎遭玻璃割傷，送醫包紮後無大礙。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真）

新莊警分局員警接獲線報，24歲徐姓男子欲交易毒品，員警11日凌晨1時趕至泰山區明志路三段現場埋伏，並鎖定可疑人士、車輛，徐男拒絕盤查，並開車前後衝撞警車企圖逃逸，警方見狀持警棍破窗逮人，查扣大量咖啡包、K他命等毒品，訊後將依毒品罪、妨礙公務罪移送新北地檢署偵辦。

據了解，24歲徐姓男子涉嫌毒品交易，新莊警分局福營所警員至現場鎖定可疑人士，並已2輛警車前、後包抄徐男車輛，不料徐男拒絕盤查，企圖逃逸前後追撞警車，造成警車保險桿凹陷，蔡姓警員見狀，機警持警棍，破窗逮人，破窗過程中右手不慎遭玻璃割傷，送醫包紮後無大礙。

警方在徐男轎車內查獲二、三級混合毒品咖啡包53包，共314.87公克、K他命10包，共10.33公克及梅片19顆，共14.97公克等證物，警方將進一步追查毒品相關來源、流向，訊後將依毒品罪、妨礙公務罪移送新北地檢署偵辦。

(中時 )