新北市長侯友宜今（11日）表示，台灣後疫情時代，全國都受到疫情影響，經濟尚待復原，每個人把自己角色做好。（葉書宏攝）

衛福部長陳時中於防疫期間人氣飆高，外界點名有可能代表民進黨出戰台北市長或新北市長選舉，對此，新北市長侯友宜今（11日）表示，台灣後疫情時代，全國都受到疫情影響，經濟尚待復原，每個人把自己角色做好。

侯友宜強調，自己好好拚市政，帶動新北經濟發展，全力拚好市政、守護市民健康，此刻無須對政治太多談論，好好做事。

(中時 )