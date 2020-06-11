高雄一所高職驚傳一名高二學生陳屍校內的實習冷凍廠，據傳該學生挪用12萬公款，投資比特幣失利才會想不開。不過校方駁斥相關說法沒有得到證實，盼師生不要隨意揣測造謠，讓家屬受到二次傷害。

這起事件在校園論壇上傳得沸沸揚揚，據TVBS報導，有學生匿名用注音留言寫道，聽說冷凍科好像有事情發生，另有人回說最好不要在這裡說，在這裡說會被學務處打壓。據了解事件發生在4月，家長找不到孩子向學校詢問，隔天發現學生陳屍在實習冷凍廠內。

該名高二生是學聯會的總務，去年承辦耶誕晚會的廠商，向校方反應沒收到應收款12萬元，於是各種挪用公款傳聞四起。不過校方強調，坊間傳言沒有一件獲得證實，校方發通傳E-mail，是希望大家不要自行臆測未經查證之事。

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