雖然在5G基建受阻，但華為仍持續突圍。根據華為雲端運算官方消息顯示，長光衛星與華為公司簽署合作協議。雙方將共同就ICT基礎設施、雲端運算等高端技術，以及衛星遙感數據及產品、數據綜合服務平台等領域進行合作。

對此，華創證券指出，華為近年來著重提升自身在遙感訊息化處理方面的能力，先後與官方生態環境部、自然資源部等單位就衛星遙感應用達成多個重量級合作，訊息化技術廣泛受到行業的認可。

該證券還說，長光衛星與華為分別在衛星遙感及ICT基礎設施方面均有著業界領先水平，華為公司將助力長光衛星提升衛星遙感數據和應用產品的訊息化水平，與長光衛星一道著力構建更加智慧、便利以及精準的衛星遙感服務體系，推動衛星遙感在農林生產、環境監測、智慧城市、地理測繪、土地規畫等領域廣泛應用。

此外，另有兩家合企業也在華為的衛星遙感等領域夥伴行列中。航天宏圖深耕衛星遙感產業，自成立以來承擔了50多顆遙感衛星地面系統的總體設計，在大陸投資建設的遙感衛星中占90％左右，同時，也入選華為第一批鯤鵬生態供應商。

而超圖軟件則是大陸領先的地理訊息系統平台軟體供應商，與阿里、華為等公司進行合作，並分別與阿里PolarDB和華為的高斯數據庫進行了適配。

(旺報 )