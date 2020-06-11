台南市政府推動社會住宅進度屢挨批牛步，首棟社會住宅進入規畫設計，最快明年動工、2023年完工，相較之下，讓民眾很「有感」的租金補貼，每年5、6000戶申請，去年4844戶符合資格者全數獲核准，今年中央擴大辦理並整合單身、鼓勵婚育租金補貼一起申請，台南市獲核定8257戶，可望照顧更多有需要民眾。

台南市都發局指出，過去，租金補貼為每年7月開放申請，去年底增加單身與婚育租金補貼，由於申請項目、期程不同，常常造成民眾混淆、錯失申請，中央基於便民，今年將各項租金補貼整合一起，分成上、下半年各申請1次，分別為今年8月和明年2月。

都發局都市更新科指出，中央將原來補助經濟弱勢的租金補貼，整合協助單身青年及鼓勵婚育家庭方案，前者去年計畫戶數4606戶，收件5723戶，最終審核符合資格4844戶，經向中央爭取補助下，全額補足。另，單身、婚育家庭核定計畫戶數1708戶，2方案加總今年共獲中央核定計畫戶數8257戶。

都發局強調，台南市經濟弱勢租金補貼每年有5、6000人申請，經審核符合資格者，前年未達4606戶，去年則比核定戶數多，共計4844戶，經爭取中央補助，全額補足。根據統計，台南平均月租金7131元，扣除每月補貼3200元，每月自行負擔3931元，為六都最低。

租金補貼方案受好評，但社會住宅卻停在「只聞樓梯響」階段。都發局強調，首棟社會住宅位於北區小東路與北門路交叉口處，已進入規畫設計，明年初動工、2023年完工，可提供約350戶青年公宅。另外，公辦都更案首波完成二空新村、精忠二村2處營眷改都更招商，將提供180戶青年公宅，同樣預計明年開工。

(中時 )